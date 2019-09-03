Днем во вторник, 3 сентября, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сделал шуточное предложение главе Приморья Олегу Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

Забавная ситуация произошла на Русском острове, когда вице-премьер и краевой руководитель вместе прогуливались по «Улицам Дальнего Востока», которые подготовили регионы на Университетской набережной в рамках Восточного экономического форума — 2019.

Юрий Петрович угостился медом, который ему предложила жительница Хабаровского края, представляющая свою пасеку. По словам женщины, пасеку удалось открыть на собственной земле, расположенной на дальневосточном гектаре.

В свою очередь, Олег Николаевич Кожемяко рассказал обо всех полезных качествах меда и подчеркнул, что в Приморском крае мед лучше.

Трутнев не растерялся и спросил у пчеловода, возьмет ли главу Приморья к себе в рекламные агенты.

Напомним, что ВЭФ-2019 стартует в дальневосточной столице в среду, 4 сентября, и именно в этот день во Владивостоке начнется программа, в которой самое активное участие примет президент Владимир Путин.

Екатерина Брязгунова