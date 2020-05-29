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Кожемяко продлил самоизоляцию до 15 июня

кожемяко

Режим повышенной готовности продолжит действовать в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Постановление о продлении ограничительных подписал губернатор края Олег Кожемяко. Таким образом, до 15 июня включительно на всей территории Приморья будет по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия.

Кроме этого, будет запрещена деятельность общепита: кафе, ресторанов, баров и иных общественных заведений за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, а также организации питания работников организаций.

Всё ещё будет приостановлена работа магазинов, где не продаются товары первой необходимости. Также будут оставаться закрытыми косметические, СПА и массажные салоны, солярии. 

Без работы до 15 июня останутся и дома отдыха, санатории, детские лагеря.

Граждане по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Исключение составляют занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции.

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