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Кожемяко рассказал о поэтапной отмене ограничений
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о том, что край находится в шаге от поэтапной отмены ограничений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.
По его словам, общая задача для всех чиновников, медиков и жителей края сейчас состоит в том, чтобы не допустить всплеска заболеваемости.
Кожемяко отметил, что общими усилиями всех специалистов в Приморье удаётся добиться стабилизации эпидемиологической ситуации.
Вместе с тем, чиновник призвал глав муниципалитетов и надзорные органы усилить работу по выявлению и пресечению нарушений санитарных мер, дабы достигнутый успех не был нивелирован.
По словам главы региона, в Приморье будут продолжены проверки общественного автотранспорта, а также организаций торговли и бытового обслуживания.