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Кожемяко расскажет о поэтапной отмене карантинного режима в Приморье
Сегодня стало известно об еще четырех заболевших
Жители Приморья смогут совсем скоро увидеть передачу «Прямой разговор с Олегом Кожемяко», трансляция которой началась в 15:00 30 апреля, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в краевом правительстве, в программе глава региона рассказал о работе оперативного штаба в майские празднике, о том, что важно соблюдать масочный режим. Также руководитель края пояснит, почему так важна обязательная изоляция всех граждан, которые прибывают в Приморье из других стран и регионов России, а также как будет происходить поэтапное снятие карантинных ограничений.
«Необходимо научиться жить и работать в новых условиях. Правительство страны даст возможность ослабить карантинный режим после майских праздников – поэтому в течение них наша основная задача – это обеспечить все необходимые санитарные меры. Чем дисциплинированнее будет каждый человек, тем быстрее пройдет этот непростой период», - подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, на сегодняшний день в крае известно о 403 случаях заболевания COVID-19, 10% - 40 человек полностью вылечились и выписаны из больницы, еще трое не смогли победить страшную болезнь. Карантин продлен до 11 мая включительно.