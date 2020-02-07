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Кожемяко сказал, как сделает доступной дальневосточную ипотеку
Без помощи региональной власти инициатива президента приведет к росту цен на рынке недвижимости
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что
власти региона будут делать, чтобы дать возможность молодым семьям взять
ипотеку под 2%, сообщает ИА DEITA.RU. По словам губернатора, варианты для
содействия есть.
Как рассказал Олег Кожемяко в интервью ТАСС, единственный выход в данной ситуации – комплексная застройка на землях Минобороны. Только так можно обеспечить рынок необходимым объемом жилья по приемлемой цене – чтобы семьи могли оформить на квартиры ипотеки под 2%.
Реализовывать план будут при помощи правительства края – последнее обязуется строить инженерную инфраструктуру для новых районов. Также после окончания строительства на властях будет и социальная инфраструктура: школы, садики, поликлиники, остановки.
Как отметил губернатор, участки, которые подойдут для такой комплексной застройки, есть. Это огромные территории в сотни гектар. И инвесторы, готовые обеспечить 70 тысяч рублей за квадратный метр, тоже есть.
Кожемяко отметил, что если сейчас регион не поможет, то инициатива президента об ипотеке под 2% для молодых семей увеличит стоимость квадратного метра.
"Появится вторая составляющая "черного нала", и начнется резкое увеличение строительства малогабаритного жилья", - сказал Олег Кожемяко.