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Кожемяко сливает Гуменюка? – Владивостоку грозит очередное безвластие

3 Октябрь 2019, 17:00

Кожемяко крупно

Олег Гуменюк, похоже, не оправдал оказанного ему высокого доверия другого Олега (Кожемяко) и может потерять позиции на местном политическом Олимпе, полагает DEITA.RU.

Еще год назад Гуменюк открыто бравировал тем, что у него «есть поддержка администрации края в лице Олега Николаевича.

«Он пришел, говорит: у тебя есть желание работать в городе? Я всю жизнь мечтал возглавлять городскую администрацию. И если есть мечта, которой суждено сбыться, почему отказываться от нее?» - делился он с журналистами. И вот волшебник в губернаторском кресле, похоже, готов отвернуться от своего клеврета. Обидно, да!

Обещанная полпредом президента Юрием Трутневым инспекция дорог краевой столицы, в ходе которой «надзирающее око» подчеркнул, что на заделку ям и любимые бордюры есть городской бюджет, а президентские деньги надо тратить правильно, это лишь часть общей череды событий вокруг городского головы.

Публично дистанцироваться Олег Николаевич начал от Олега Владимировича еще в ходе ВЭФ. Накануне мероприятия Владивосток буквально затопило, а Гуменюк заявил, что во всем виноваты ливневки, и затраты на их модернизацию «не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском», а заодно попросил на это дело 1,5 миллиарда в каком-нибудь бюджете.

«Я бы сначала ревизию отправил к человеку, который 1,5 млрд на ремонт канализации просит», - заявил тогда Трутнев в ответ на вопрос журналиста, окажет ли федеральный центр такую помощь городу.

Видимо, гневная отповедь Юрия Трутнева заставила уже самого человека, чьей поддержкой пользуется Гуменюк, погружаться в пучину мэрских проблем. Олег Кожемяко начал самостоятельно, без участия градоначальника, проверять ремонт дорог по ночам и публично критиковать мэрию и подрядчиков, обещая навести порядок в отрасли «дополнительными силами». Согласитесь, когда чиновник начинает критиковать свое же детище – это дорогого стоит. Однако критика не помогла – Кожемяко тоже досталось, но уже на федеральном уровне за неисполнение федеральной дорожной программы. В этом свете публичная критика Трутневым владивостокского мэра на глазах его же создателя за те же самые дорожные проблемы выглядит несколько двусмысленно.

Вместе с тем, в одних ли дорогах дело. Последние несколько месяцев в приморских политических и похожих на них кругах муссируется мнение об излишней самостоятельности Гуменюка. Мол, вместо того, чтобы быть проводником и исполнителем идей и задумок краевых властей, так долго вскармливавших его еще с Амурской области, он чуть ли не открытым текстом, в жесткой, так сказать, форме отмежевался от внутриполитического вице-губернатора Волошко. При этом, по информации агентства, о вспыхнувшей вдруг «свободолюбивости» Олега Гуменюка было известно даже в высоких коридорах в Москве еще более месяца назад.

Стоит ли ждать Приморью очередной уже традиционной «мэрской войны» во Владивостоке? Время покажет. Однако в отличие от своих предшественников у Гуменюка нет своей команды, он был и пришел в качестве человека Кожемяко, хотя в равной степени близок и к одиозному экс-мэру Николаеву, обладающему определённым финансовым ресурсом и огромными общественно-политическими амбициями. Однако захочет ли Николаев публично поддерживать такую спорную кандидатуру – большой вопрос, может, дождется очередных выборов и попробует сделать ставку на чистого кандидата.

Если свои компетенции как хозяйственник Гуменюк явно смог продемонстрировать пока только в ходе подготовки к ВЭФ и борьбе со стихией, в политическом плане он и люди, называющие себя его «командой», «закапывают» себя с упорством, достойным лучшего применения. Согласитесь, попросить 1,5 миллиарда на ремонт ливневой канализации, потому что в бюджете нет денег, и тут же попытаться протащить через городскую Думу повышение своей зарплаты, поднять цены на проезд в автобусах на фоне заявлений о «социальной ответственности нового тарифа», или пообещать компенсировать людям уничтоженные обвалом подпорной стены автомобили, а потом их отправить их судиться с городской администрацией – все это тяжело назвать правильной работой с населением.

Апофеозом такой политики, конечно, стало его интервью «Forbes», в котором Гуменюк посетовал на СМИ, которые плохо про него пишут. Мэр, очевидно, забыл о том, что администрация города платит этим самым СМИ больше 50 миллионов рублей в год. А они все равно про него плохо пишут, это уже «грамотная» работа его «помощников» и «советников».

Можно ли рассматривать «показательную порку» мэра Трутневым, как предпосылку к его «исправлению» - едва ли. Для того чтобы исправиться мэру, надо исправиться команде, а это уже трудновыполнимо. Контингент заинтересованных лиц уже окопался в кабинетах, «темы» уже запущены, и кто же от них вот так просто откажется. Будем следить за развитием событий.

Михаил Светлов

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