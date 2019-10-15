Кожемяко снизил районный коэффициент

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, предусматривающее снижение районного коэффициента для работников государственных учреждений региона, сообщает DEITA.RU.

Новое постановление родилось в недрах администрации Приморского края. Злополучный документ № 565-па, за отмену которого выступали профсоюзы, отменен. Но взамен появилось постановление другое: № 640-па от 15 октября 2019 года с длинным названием: «О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края».

Ключевые положения постановления не изменились и содержатся в первом его пункте. «К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР и краевым законодательством начисляются:

районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края».

Давайте разберемся в этой чиновничьей казуистике. Коэффициент 1,4 в Приморском крае с советских времен мог применяться всего в двух населенных пунктах. Оба они находятся в Кавалеровском районе: поселки рудников Таежный и Тернистый. Рудники Тернистый и Таежный прекратили свою работу в начале 1990-х годов. Оловянное производство в Приморье давно остановлено, и реальные предпосылки для возрождения этой отрасли в ближайшей перспективе не просматриваются.

Территорий, приравненных к Крайнему Северу, в Приморье больше: Кавалеровский (за исключением поселков рудников Таежный и Тернистый), Красноармейский (пгт. Восток и Богуславецкая, Вострецовская, Дальнекутская, Измайлихинская, Мельничная, Рощинская, Таежненская сельские администрации), Ольгинский, Тернейский районы, город Дальнегорск и населенные пункты, находившиеся в подчинении его администрации ранее. Здесь, как и в поселках и селах приграничной 30-километровой зоны, все так же применяется коэффициент 1,3.

Главное в постановлении губернатора то, что на всей остальной территории Приморского края для работников государственных учреждений региона будет применяться коэффициент 1,2. Все, как и было в предыдущем постановлении, критикуемом региональными профсоюзами.

Следует отметить лишь, что несколько изменились социальные гарантии по сохранению заработной платы. Отдельным пунктом постановления прописано, что необходимо предусмотреть с 1 января 2020 года в краевом бюджете расходы на повышение фонда оплаты труда работников учреждений в местностях, приравненных к Крайнему Северу и 30-километровой пограничной зоне на 10%, а на остальной территории Приморского края – на 3,125%.

Таким образом, заработная плата бюджетников должна повыситься. Как минимум – не стать меньше, ибо об этом в постановлении есть и отдельный пункт. Если совсем уж точнее, не уменьшиться без учета стимулирующих выплат. А вот сколько в реальности получат на руки приморские бюджетники, мы узнаем уже совсем скоро – в следующем году, с 1 января.

Дмитрий Санников