telegr wh call

Новости

«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

16 Октябрь 2019, 00:30

Госдума прокомментировала введение единой платежки по ЖКХ

15 Октябрь 2019, 23:45

Обязательную комиссию для всех клиентов вводит Сбербанк

15 Октябрь 2019, 23:15

Матерей-одиночек лишат детских пособий

15 Октябрь 2019, 22:45

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

15 Октябрь 2019, 22:15

Запад встрепенулся: Шойгу поднимает ядерные силы

15 Октябрь 2019, 21:45

Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума

15 Октябрь 2019, 21:15

Большегруз протаранил легковушку: пробка образовалась в столице

15 Октябрь 2019, 20:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Кожемяко снизил районный коэффициент

Площадь борцов за власть советам, Администрация Приморского края.jpg

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, предусматривающее снижение районного коэффициента для работников государственных учреждений региона, сообщает DEITA.RU.

Новое постановление родилось в недрах администрации Приморского края. Злополучный документ № 565-па, за отмену которого выступали профсоюзы, отменен. Но взамен появилось постановление другое: № 640-па от 15 октября 2019 года с длинным названием: «О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края».

Ключевые положения постановления не изменились и содержатся в первом его пункте. «К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР и краевым законодательством начисляются:

    районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края».

Давайте разберемся в этой чиновничьей казуистике. Коэффициент 1,4 в Приморском крае с советских времен мог применяться всего в двух населенных пунктах. Оба они находятся в Кавалеровском районе: поселки рудников Таежный и Тернистый. Рудники Тернистый и Таежный прекратили свою работу в начале 1990-х годов. Оловянное производство в Приморье давно остановлено, и реальные предпосылки для возрождения этой отрасли в ближайшей перспективе не просматриваются. 

 Территорий, приравненных к Крайнему Северу, в Приморье больше: Кавалеровский (за исключением поселков рудников Таежный и Тернистый), Красноармейский (пгт. Восток и Богуславецкая, Вострецовская, Дальнекутская, Измайлихинская, Мельничная, Рощинская, Таежненская сельские администрации), Ольгинский, Тернейский районы, город Дальнегорск и населенные пункты, находившиеся в подчинении его администрации ранее. Здесь, как и в поселках и селах приграничной 30-километровой зоны, все так же применяется коэффициент 1,3.

Главное в постановлении губернатора то, что на всей остальной территории Приморского края для работников государственных учреждений региона будет применяться коэффициент 1,2. Все, как и было в предыдущем постановлении, критикуемом региональными профсоюзами.

Следует отметить лишь, что несколько изменились социальные гарантии по сохранению заработной платы. Отдельным пунктом постановления прописано, что необходимо предусмотреть с 1 января 2020 года в краевом бюджете расходы на повышение фонда оплаты труда работников учреждений в местностях, приравненных к Крайнему Северу и 30-километровой пограничной зоне на 10%, а на остальной территории Приморского края – на 3,125%. 

Таким образом, заработная плата бюджетников должна повыситься. Как минимум – не стать меньше, ибо об этом в постановлении есть и отдельный пункт. Если совсем уж точнее, не уменьшиться без учета стимулирующих выплат. А вот сколько в реальности получат на руки приморские бюджетники, мы узнаем уже совсем скоро – в следующем году, с 1 января.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Медведев отменяет северные надбавки

Приморцы выйдут на митинги против снижения районного коэффициента

Скандальное решение властей по зарплатам устояло

Популярное

Владельцев банковских карт ждет новое уведомление банка

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Кожемяко снизил районный коэффициент

Судьбу детей погибшей при обрушении дома решит Кожемяко
Загрузка...
Загрузка...