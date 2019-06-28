Счета «Спасскцемента» в нескольких регионах России были заблокированы. Эти действия грозят остановкой работы предприятия. Холдинг бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева может оставить пять тысяч дальневосточников без зарплаты.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил о помощи полпреда Юрия Трутнева, сообщает DEITA.RU.

Предприятие является ответчиком по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, и оно, по решению суда, обязано выплатить 3,2 миллиарда рублей.

На сайте «Востокцемента» сообщается, что арест счетов предприятий неизбежно приведёт к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей.

Губернатор Приморья этого допустить не может и вместе с работниками он обратился к полпреду президента в ДФО. «Рядовые и главные» приморцы просят принять срочные меры и спасти завод.

Арест предлагают перенести на другие активы, ибо именно с этих счетов расплачиваются с работниками, закупают материалы и обеспечивают нормальную работу завода.

Завод выпускает около 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Общественность и власть желают, чтобы судебные решения по Пушкареву не ударили по простым работникам.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил экс-мэра Владивостока Пушкарева к 15 годам в колонии строгого режима.

Помимо этого, Игоря Пушкарева также приговорили к штрафу в размере 500 миллионов рублей. Брат экс-мэра Владивостока Андрей Пушкарев и предприниматель Андрей Лушников также оказались фигурантами дела.

В их отношении суд вынес приговоры о лишении свободы условно сроком на восемь лет со штрафом в размере 500 миллионов рублей и о лишении свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима также со штрафом в 500 миллионов рублей соответственно.

Как ранее сообщалось DEITA.RU, в компании трудятся около пяти тысяч человек в трех регионах Дальнего Востока.

Два предприятия: АО «Теплоозёрский цементный завод» и АО ПО «Якутцемент» являются градообразующими предприятиями в своих поселениях.

Первое предприятие располагается в Еврейской автономной области в поселке городского типа Теплоозёрск, второй завод в Якутии в поселке Мохсоголлохе.

Василий Кучин