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Кожемяко спасет мост в любимом городе Путина

Кожемяко крупно

Строительство моста на въезде в приморский город Большой Камень начнется совсем скоро, сообщает DEITA.RU.

На данный момент мост на въезде в населенный пункт находится в очень плохом состоянии. «Этим летом во время прохождения тайфунов мост даже топило. Так как сейчас происходит? Мост для легковых машин, а объездная для большегрузов она немного ниже. Иногда правда фуры тоже по мосту ходят. Там, на мосту, ужасная трещина и видно, что одна плита ниже чего правая. В общем, он очень даже аварийный», — рассказывают местные жители.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко после заседания под руководством полпреда в ДФО Юрия Трутнева, что средства на строительство нового моста на въезде в Большой Камень найдены.

«На острый и проблемой вопрос, который давно назревал, — строительство моста в Большом Камне. На данный момент уже есть необходимая документация с экспертизой. Помимо того, сама дорога требует внимания и денежных средств. По нашей просьбе Минэкономразвития перераспределило денежные средства. Я думаю, что в феврале начнутся там процедуры и марте-апреле подрядчики смогут приступить к строительству моста, а потом и к реконструкции автомобильной дороги, которая является входной в город Большой Камень», — уточнил Кожемяко.

Напомним, в Большом Камне находится судостроительный завод «Звезда», на который большие надежды возлагает президент Владимир Путин.

Екатерина Брязгунова

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