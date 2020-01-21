Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»

В ходе рабочего визита в Большой Камень губернатор Приморья лично устроил местную жительницу на работу в ССК «Звезда», сообщает DEITA.RU.

«Таких не берут в космонавты» – пожаловалась губернатору местная жительница, Лидия Демкина, бухгалтер, швея и мать двоих детей всегда мечтала работать на «Звезде», но на работу ее не брали, поскольку девушка не имела соответствующего образования. Тогда она взяла и выучилась на сварщика за свой счет – освоить азы профессии удалось за 18 тысяч рублей, рассказала она губернатору. Однако на «Звезду» ее все равно не взяли, «по причине низкой квалификации, сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Губернатора возмутил такой «формальный и даже бездушный подход», и он помог девушке устроиться на работу в ССК.

«Девушка семейная, мать двоих детей, пришла к вам за помощью, а вы ее просто “отфутболили” по формальным причинам. Мы сегодня говорим о необходимости привлечения кадров, приглашаем из других регионов людей в край работать. А тут к своим кадрам такое бездушное отношение!» – возмутился Губернатор, поручив провести проверку в отношении сотрудников службы занятости.

Зам генерального директора ССК «Звезда» Евгений Макаров заявил, что девушку ждут на работу уже с понедельника, сварщиком 3 разряда.

Светлана Алеутская

Фото - primorsky.ru







