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Кожемяко вошел в Генеральный совет «Единой России»
Губернатор Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко вошел в Генеральный совет партии, сообщает DEITA.RU.
Как рассказала в социальных сетях помощник депутата Государственной Думы, делегат съезда «Единой России» Майя Шалунова, произошло обновление руководящих органов партии. Согласно Устава «Единой России», Генеральный совет обновился на 15%.
Теперь Приморский край в этом органе будет представлять секретарь Приморского регионального отделения Олег Николаевич Кожемяко.
«Кроме того, работа в Генсовете будет продолжена в рамках шести рабочих групп, посвященных реализации национальных проектов, развитию коммуникаций, кадровой политике, защите прав граждан, поддержке гражданского общества, поддержке молодежных инициатив», - сообщила в соцсетях Майя Шалунова.
Дмитрий Санников