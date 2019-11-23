Кожемяко вошел в Генеральный совет «Единой России»

Губернатор Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко вошел в Генеральный совет партии, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала в социальных сетях помощник депутата Государственной Думы, делегат съезда «Единой России» Майя Шалунова, произошло обновление руководящих органов партии. Согласно Устава «Единой России», Генеральный совет обновился на 15%.

Теперь Приморский край в этом органе будет представлять секретарь Приморского регионального отделения Олег Николаевич Кожемяко.

«Кроме того, работа в Генсовете будет продолжена в рамках шести рабочих групп, посвященных реализации национальных проектов, развитию коммуникаций, кадровой политике, защите прав граждан, поддержке гражданского общества, поддержке молодежных инициатив», - сообщила в соцсетях Майя Шалунова.

Дмитрий Санников