Кожемяко выиграл крабовый аукцион

Компания Никиты Кожемяко — ООО «Восход» — стала одним из победителей крабового аукциона, который провел накануне Российский аукционный дом, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным протокола аукциона по продаже доли квоты вылова крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах, компания, на сто процентов принадлежащая сыну губернатора Приморья Олега Кожемяко, выиграла 5,263 процента квот. За это компания была вынуждена заплатить свыше 3-х миллиардов 568 миллионов рублей.

Здесь стоит отметить, что, по информации в открытых источниках, в ноябре 2016 года у ООО «Восход» было два учредителя — Никита Олегович Кожемяко, которому принадлежали 49 процентов акций, а также ПАО «ПБТФ». Однако в июле 2018 года компания полностью отошла сыну губернатора.

Екатерина Брязгунова