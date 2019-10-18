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Кожемяко выиграл крабовый аукцион
18 Октябрь 2019, 12:30
Кожемяко выиграл крабовый аукцион
Компания Никиты Кожемяко — ООО «Восход» — стала одним из победителей крабового аукциона, который провел накануне Российский аукционный дом, сообщает DEITA.RU.
Согласно данным протокола аукциона по продаже доли квоты вылова крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах, компания, на сто процентов принадлежащая сыну губернатора Приморья Олега Кожемяко, выиграла 5,263 процента квот. За это компания была вынуждена заплатить свыше 3-х миллиардов 568 миллионов рублей.
Здесь стоит отметить, что, по информации в открытых источниках, в ноябре 2016 года у ООО «Восход» было два учредителя — Никита Олегович Кожемяко, которому принадлежали 49 процентов акций, а также ПАО «ПБТФ». Однако в июле 2018 года компания полностью отошла сыну губернатора.
Екатерина Брязгунова