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Кожемяко вышел в «открытое плавание»

Владивосток, администрация, АПК, центральная площадь

Почему финансово-политические группы начинают играть против губернатора Приморья Олега Кожемяко, почему федеральный центр перестал о нем заботиться и зачем активизировался «красный губернатор», DEITA.RU рассказал эксперт.

В Приморье активизировались оппозиционные силы, и критика мэра Владивостока не может не затрагивать и его куратора. Кроме того, оппозицию в регионе «легализовал» сам полпред президента в ДФО. Почему, агентству прокомментировал руководитель Института развития региональной политики Илья Гращенков.

«Кожемяко избрался год назад – теперь он выходит в «открытое плавание». В том плане, что пока он избирался губернатором, его поддержка была заботой федерального центра. Сейчас все проблемы региона - только его головная боль, мало того, региональные и федеральные финансово-политические группы начинают играть против него, дабы не допустить «бронзовения» главы, держать его в тонусе. В этом плане приглашение группы «Нам здесь жить» в дом переговоров – яркий сигнал, что полпредство намерено работать со всеми конструктивными силами Приморья, а не только с «группой Кожемяко», - заявил эксперт.

Напомним, старый конфликт Кожемяко и Дарькина вышел в публичное поле с отставки члена клуба «Нам здесь жить» Игоря Чемериса с поста руководителя комитета Законодательного Собрания края, что сопровождалось рядом медийных атак.

Примирением занялся лично полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, во время своего последнего визита пригласив членов клуба «Нам здесь жить» в дом переговоров – резиденцию губернатора.

Удивил приморцев и неожиданный «выход из-за печки» экс-главного соперника Кожемяко на губернаторских выборах Андрея Ищенко, «свалившего» его предшественника Тарасенко на самых скандальных выборах в истории современной России. Сняв свою кандидатуру с выборов прошлой осенью, «красный губернатор» почти год хранил молчание и вдруг выступил с рядом резких заявлений. По мнению эксперта, он еще может составить серьезную конкуренцию действующему главе края.

«Понятно, что пришло время и коммунистам поднять голову. У Ищенко высокий рейтинг и сильные позиции, уступив кресло Кожемяко, он намерен повесить на себя в 2021 году «значок» депутата Госдумы. Поэтому старая тактика главной оппозиционной партии – копить рейтинг на недовольстве всем, чем можно, от роста тарифов и пенсионного возраста, до проблем профсоюзов. Учитывая, что в ДВФО в целом сильно ЛДПР и только в Приморье ставка оппозиции была сделана на КПРФ, «красным» нужно всеми силами закрепить этот успех на выборах в ГД. В этом плане Ищенко прав, при верном подходе красные могут взять в Приморье все три мандата, даже при жестком противодействии со стороны Кожемяко. Все-таки выборы в парламент – это не битва за кресло главы края, тут будет играть фактор участия всех партий, от ЛДПР – до партий-спойлеров», - отметил Института развития региональной политики.

Гращенков отметил, что в связи с этим 2020-й год будет очень неспокойным для приморской политики, ведь «медовый месяц» у Кожемяко окончательно прошел.

«2020 год станет временем подготовки к важному сезону-2021 (выборам в Госдуму – прим.ред.). Логично, что проявлять активность надо начинать именно сейчас, когда медовый месяц власти окончательно прошел, а социальных проблем меньше не стало», - заявил эксперт.

Напомним, что спустя год региональные власти не смогли похвастаться выдающимися достижениями в развитии края. Напротив, назрел ряд политических проблем, вызванных неповоротливостью внутриполитического блока, и социальных, ввиду отсутствия назревших решений. А одна из самых ярких побед Кожемяко – отмена «ЭРА-ГЛОНАСС» вскоре может обернуться большим поражением.

Отметим, ранее эксперт прогнозировал сохранение политической напряженности в Приморье.

«Учитывая тот массив бизнес-интересов, прежде всего по рыбе, у Кожемяко сейчас слишком много конкурентов из числа обделенных им представителей элит. То есть предвыборные договорённости с краевыми элитами могут означать, что политическое напряжение и антимосковские настроения сохранятся, как это было и до избрания Кожемяко», - отмечал Илья Гращенков в интервью DEITA.RU.

Светлана Алеутская

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