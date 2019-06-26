Губернатор Приморья будет советовать лесопользователям. Олег Кожемяко инициировал создание в регионе нового консультативно-экспертного органа в сфере лесного хозяйства, сообщает DEITA.RU. Данную идею он озвучил во время встречи с представителями Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса.

Планируется, что новый совет станет площадкой для обсуждения вопросов, связанных с лесной отраслью. Одним из первых проблемных вопросов подняли, улучшения механизмов, которые вызывают у лесозаготовителей наибольшее количество вопросов: заготовки древесины и заключения договоров аренды лесных участков.

Оба вопроса достаточно остро стоят перед предпринимателями региона. Заготовка древесины - основной вид деятельности лесных компаний, однако, срубить дерево они смогут, если только получат в аренду лесной участок. Именно аренда в последнее время и становится основным проблемным вопросом для многих лесозаготовщиков в регионе.

Это понимают и сами чиновники, которые ставят подписи на договорах. К примеру, именно с таким предложением о продлении аренды на лесной участок обратился к нескольким лесозаготавливающим компаниям в 2016 году руководитель краевого департамента Иванов. Тогда с предпринимателей он просил 35 млн рублей, после чего взяткодатель сообщил о преступлении в правоохранительные органы. И меньше месяца назад Ленинский районный суд Владивостока в отношении бывшего чиновника вынес приговор, признав его виновным и приговорив к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 35 млн рублей.

Вопросом лесных участков и всей лесной сферой недавно начало активно заниматься правительство страны. На прошлой неделе совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части установления особенностей заключения и расторжения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». Проект был подготовлен министерством развития Дальнего Востока. Согласно документу, заключить договор на лесной участок предприниматели смогут, только выполнив несколько условий.

Во-первых, договоры на лесные участки смогут заключать только те заготовители, которые будут производить заготовку кругляка в объеме менее 50% от общего объема обработанной и реализованной продукции. А также заключать договоры смогут на условии, если осуществление заготовки древесины на арендуемом лесном участке будет происходить в объеме не менее 70% от допустимого объема изъятия древесины за два года подряд.

Отметим, что в последнее время, по словам директора департамента лесного хозяйства Приморья Валентина Карпенко, получить участок леса под инвестиционный проект достаточно сложно, потому что многие проекты вызывают большое количество вопросов, так как они не работают более нескольких лет. Итог – кругляк напрямую уходит из региона в соседние страны.

Пока цели создания очередного консультативного органа вызывают больше вопросов. Утверждение о том, что новая структура будет что-то координировать и всячески «рулить» отраслью, весьма оптимистично – совет может выполнять исключительно экспертно-консультативные функции, и даже если на нем будут выдвинуты какие-то законотворческие инициативы, им все равно придется пройти всю административную цепочку, для того чтобы получить хоть какой-то нормативный статус, например, в форме краевого закона или хотя бы постановления. При этом показателен тот факт, что идея создания совета была озвучена Кожемяко на встрече с представителями Приморской ассоциации лесозаготовителей и экспортеров - ПАЛЭКС, то есть какой-то механизм общественного регулирования отрасли уже существует в регионе с 2001 года. Как повлияет создание еще одной полуадминистративной надстройки - пока неясно. С одной стороны, приморский губернатор может отрабатывать уже имеющиеся в его бэкграунде схемы – похожая структура существовала в Амурской области, где он губернаторствовал, однако и там она выполняла скорее функции уже существующего в Приморье общественного совета по экологической безопасности. Кстати, вполне вероятно, что последний будет упразднен. Существуют серьезные опасения, что новый совет окажется мертворожденным и в итоге приобретет функции присутственного места, куда все участники будут приезжать в качестве необходимой общественной нагрузки для обмена дежурными фразами. Не может также не беспокоить, что какие-нибудь нечистые на руку чиновники попытаются использовать его для передела сфер влияния в отрасли. К сожалению, лесное хозяйство продолжает оставаться одной из самых коррупционных отраслей экономики всего Дальнего Востока. В этом плане показательны громкие уголовные дела в Хабаровске – задержание лесного чиновника Потапкина и дело экс-полпреда и губернатора Виктора Ишаева.

Иван Юрьев