Губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал решить вопрос с землями Минобороны на острове Русский. Их передадут городу и краю до конца года, заявил он на пленарном заседании Тихоокеанского туристского форума сегодня, 24 мая, сообщает DEITA.RU.

Масштабные планы по развитию острова Русский, которые строятся, начиная с самого саммита АТЭС-2012, всегда упирались в земельный вопрос. Ведь большая часть земель острова находится в ведении Министерства обороны. Несколько поколений краевых и городских властей пытались решить наболевшую проблему. А прошлой осенью Андрей Тарасенко даже заявил, что ему «удалось договориться с Министерством обороны о передаче всех земель и дорог острова Русский в собственность Приморского края».

«Раньше здесь даже нельзя было проложить нормальную дорогу, а на некоторых участках было запрещено что-либо строить. Теперь остров Русский станет гражданским полностью: договоренности уже достигнуты. Проблема, с которой не могли разобраться годами, решена», - написал на своей странице Андрей Тарасенко.

Однако после его отставки вопрос снова лег на дальнюю полку, актуализировал его спустя 9 месяцев губернатор Олег Кожемяко в контексте планов по развитию перспективного острова.

«В течение этого года практически вся территория острова Русский будет передана краю и городу. И наше направление развития острова будет заключаться в том, чтобы здесь развивать именно туристско-спортивное направление», - сказал Олег Кожемяко во время пленарного заседания международного форума.

По его словам, инвесторам под проекты будут предоставлять участки для строительства яхт-клубов, гостиниц и спортивных объектов.

«Инвестиционные проекты мы будем поддерживать региональными программами из бюджета края. На V Восточном экономическом форуме будет представлен проект развития острова, в котором будут учтены предложения от инвесторов, заинтересованных в реализации своих продуктов», - заключил Олег Кожемяко.

Отметим, что передача военной земли позволит властям как минимум ремонтировать и строить новые дороги на острове. Хотя бы этого очень ждут местные жители, которые уже не раз отмечали ужасное качество дороги, ведущей к поселкам на Русском.

Иван Крышан