Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и даже получил от него орден. Однако, очевидно, что за этим шагом может стоять что-то большее, чем банальный политический реверанс, сообщает DEITA.RU.

Неожиданная новость о встрече главы Приморского края Олега Кожемяко с президентом республики Беларусь заставила журналистов присмотреться к биографии серийного дальневосточного губернатора и поискать в ней корни таких теплых отношений с одним из самых одиозных лидеров постсоветского пространства.

Оказалось, что связь главы Приморья с братской республикой тесна. В 2010 году еще в Амурской области, которую тогда возглавлял Кожемяко, организовали сбор белорусской сельхозтехники и наладили производство комбайнов под маркой «Амур-Палессе», надо полагать не без поддержки органов исполнительной власти региона. Это был один из первых примеров кооперации белорусского бизнеса с Дальним Востоком.

«Гомсельмаш» также модернизировал парк белорусской техники в регионе, а на праздники из Белоруссии специально выписывали народные ансамбли.

С переменой рабочего места Кожемяко и отъездом в Сахалинскую область сотрудничество с Беларусью не закончилось, а даже расширилось. В 2015 году в Южно-Сахалинске на линию вышли белорусские автобусы МАЗ.

За время правления Кожемяко на остров пришли около 211 новеньких МАЗов.

Специалисты соседнего государства регулярно приезжали стажировать сахалинских агрономов и наладили работу сельскохозяйственных комплексов острова. На угольных разрезах работали «БелАЗы», а уже упомянутые комбайны осваивали поля и пашни региона.

Очевидно, что связи с братским народом у Кожемяко давние и крепкие. Есть основания полагать, что экспансия белорусского «всего» продолжится с подачи Кожемяко и в Приморье. Кто знает, может владивостокские автобусы «MAN» уже в скором времени поменяют на «МАЗ». Кроме того, один из перспективных проектов – создание в Приморье сборочного производства белорусских лифтов, освещают белорусские СМИ по итогам личной встречи Лукашенко и губернатора Приморья. Ещё сообщается о возможном сотрудничестве в области поставки продуктов питания: «Олег Кожемяко отметил, что жители Приморского края ценят качество белорусских продуктов, поэтому в планах – открытие торговых домов с товарами из нашей страны». Оно и понятно – китайцев с их своеобразным подходом к сельскому хозяйству Кожемяко пообещал выгнать еще в ходе предвыборной кампании.

«Президента Беларуси я давно знаю. Он человек, который действительно понимает суть межрегиональной политики, важность контактов на уровне регионов» - нахваливал в публичных интервью Олег Николаевич Александра Лукашенко.

В свою очередь, «батька» на аудиенции ответил ему взаимностью и сказал про будущее приморского губернатора следующее: «Я знаю, что долго его там не задержат. Пару лет в Приморье, потому что "человек большой" ему "большая дорога»».

Очевидно, что на данном этапе Кожемяко фактически стал одним из основных лоббистов бизнеса союзного государства на Дальнем Востоке. Насколько велика выгода для региона от приобретения белорусской продукции, покажет время. Тем не менее, россияне уже отреагировали на тёплую встречу бессменного белорусского президента с приморским губернатором своим прогнозом, что Олега Кожемяко отправят послом в братскую страну Беларусь.

Василий Кучин