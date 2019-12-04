Новости
Медведев оценил письма начальникам
4 Декабрь 2019, 11:00
Толстый кот отдыхает – в салоне самолета провезли пони
4 Декабрь 2019, 10:45
Люди замерзают: энергетики оставили северян без отопления
4 Декабрь 2019, 10:30
Медведев принял важное решение для автомобилистов
4 Декабрь 2019, 10:15
Стало известно, кто «слил» Пака
4 Декабрь 2019, 10:00
«Аэрофлот» пожаловался на Дальний Восток
4 Декабрь 2019, 09:45
Реформа медицины в Сахалинской области переживает свою кульминацию
4 Декабрь 2019, 09:35
Сахалинцам и курильчанам стали доступнее небо и море
4 Декабрь 2019, 09:34
Кожемяко заступился за уволенного Пака
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил на стороне уволенного руководителя Медцентра ДВФУ, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает глава региона на своей личной страничке в инстаграм, ситуация с уволенным врачом не могла оставить краевую администрацию безразличной. Руководитель Приморья подчеркивает, что уже получил массу писем, ходатайств и подписей с просьбой восстановить Пака на его посту.
«Мы изучили ситуацию, и я уверен, что руководство университета сможет разобраться с этим вопросом», - резюмировал Олег Кожемяко.
Руководитель края отмечает, что за 7 лет работы в сторону Олега Пака не было ни одного нарекания со стороны пациентов – только положительные отзывы о работе. Кожемяко подчеркнул, что это основной критерий успешной деятельности медработника, а так же всей больницы и коллектива.
Руководитель региона подчеркнул, что администрация края будет ходатайствовать о возвращении врача на прежнюю должность.
Пост главы региона уже собрал массу положительных комментариев – жители края горячо поддержали инициативу Олега Кожемяко.
Напомним, врача уволили с должности 29 ноября, в пятницу, после 7 лет работы на посту руководителя Медцентра ДВФУ. В самом университете отметили, что руководство «выявило ограничения» на трудовую деятельность доктора, не вдаваясь в детали причины.
Александра Маслова