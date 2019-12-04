Кожемяко заступился за уволенного Пака

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил на стороне уволенного руководителя Медцентра ДВФУ, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает глава региона на своей личной страничке в инстаграм, ситуация с уволенным врачом не могла оставить краевую администрацию безразличной. Руководитель Приморья подчеркивает, что уже получил массу писем, ходатайств и подписей с просьбой восстановить Пака на его посту.

«Мы изучили ситуацию, и я уверен, что руководство университета сможет разобраться с этим вопросом», - резюмировал Олег Кожемяко.

Руководитель края отмечает, что за 7 лет работы в сторону Олега Пака не было ни одного нарекания со стороны пациентов – только положительные отзывы о работе. Кожемяко подчеркнул, что это основной критерий успешной деятельности медработника, а так же всей больницы и коллектива.

Руководитель региона подчеркнул, что администрация края будет ходатайствовать о возвращении врача на прежнюю должность.

Пост главы региона уже собрал массу положительных комментариев – жители края горячо поддержали инициативу Олега Кожемяко.

Напомним, врача уволили с должности 29 ноября, в пятницу, после 7 лет работы на посту руководителя Медцентра ДВФУ. В самом университете отметили, что руководство «выявило ограничения» на трудовую деятельность доктора, не вдаваясь в детали причины.

Александра Маслова