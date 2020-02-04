Новости
Министр ответил про объединение регионов на Дальнем Востоке
4 Февраль 2020, 07:45
Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
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Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
Год назад большей суммы хватило лишь на несколько месяцев
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
рассказал в интервью «Известиям» о том, чего региону стоит ждать в 2020 году. В
частности, речь шла об авиаперевозках, сообщает DEITA.RU.
По словам министра, в этом году на субсидирование перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России уже выделили 6 млрд рублей. Год назад, напомним, на компенсацию части стоимости билетов на самолеты для пенсионеров, студентов и инвалидов выделили более 8 млрд рублей – эти деньги закончились через несколько месяцев.
Выделенных миллиардов мало, согласен министр. По его мнению, необходимо добавить как минимум 3 млрд рублей из бюджета. Цель – дать как минимум столько же денег, как и год назад. Однако пока этот вопрос открыт: Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с Министерством транспорта пока только обратились к Михаилу Мишустину с просьбой.