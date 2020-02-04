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Козлов: «Оценивать эффективность ТОР еще рано»

министр козлов

Министр по развитию ДФО дал большое интервью о планах на Дальний Восток

Глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал в интервью газете «Известия» о результатах работы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU. По мнению министра, делать выводы и оценивать еще рано.

Так, на территории всего ДФО по итогам 2019 года создали 20 ТОР. Заявленный объем инвестиций на всех проектах более 1 трлн рублей. Однако есть и негативные моменты. Например, Счетная палата обнаружила недоработку правительства: нет критериев для отбора территории для создания ТОР. Также отсутствует система оценки эффективности предприятий, отметил корреспондент издания в своем вопросе. 

По словам министра, оценивать эффективность ТОР пока слишком рано. Проекту всего пять лет – этого времени мало, чтобы раскрутиться. Давать оценки, считает Козлов, можно только через 10 лет после старта.

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