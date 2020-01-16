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КПРФ приняли решение по Мишустину
Депутаты фракции задавали кандидату провокационные вопросы,
сообщает DEITA.RU.
Геннадий Зюганов озвучил свое решение по поводу кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы российского правительства. Депутаты КПРФ намерены воздержаться от голосования.
Как пишет РИА Новости, причина отказа в том, что депутаты не знают, кто будет в составе нового правительства под руководством Мишустина, если его утвердят. Также коммунисты не понимают, какой курс выберет премьер.
Ранее сообщалось о том, что Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы. Также он не поддерживает идею отменить НДФЛ для малоимущих.
Елена Миронова