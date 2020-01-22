telegr wh call

Новости

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

22 Январь 2020, 11:15

Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу

22 Январь 2020, 11:00

Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

22 Январь 2020, 10:46

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

22 Январь 2020, 10:30

Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

22 Январь 2020, 10:15

«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

22 Январь 2020, 10:00

Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы

22 Январь 2020, 09:45

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

22 Январь 2020, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

арка

Траулер-краболов «Арка-35» (название судна), принадлежащий владивостокской рыболовной компании, завалился на правый борт, пока стоял в порту города Пусан в Южной Корее. От возможного фатального забора воды морозильный траулер спасло Сахалинское судно – он просто уперся в него, так как оно стояло рядом, сообщает DEITA.RU.

Российские моряки (и по совместительству очевидцы), работающие, по всей видимости, на других судах, уже успели распространить в соцсетях подтверждающее видео. В ролике отчетливо видно, что вода доходит «Арке-35» почти до иллюминаторов, и лишь «Тритон» из Холмска служит ему спасительной «подпоркой». Мужской голос на видео активно комментирует ситуацию, перечисляя названия и города, из которых прибыли суда. 

В настоящий момент неизвестно, по какой причине владивостокский краболов «Арка-35» завалился на бок. Впрочем, по имеющейся информации, из членов экипажа никто не пострадал. 

Евгений Черемухин

Читайте также:

Названа дата похолодания во Владивостоке

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

Популярное

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...