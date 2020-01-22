Новости
Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства
22 Январь 2020, 11:15
Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу
22 Январь 2020, 11:00
Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане
22 Январь 2020, 10:46
Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность
22 Январь 2020, 10:30
Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался
22 Январь 2020, 10:15
«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке
22 Январь 2020, 10:00
Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы
22 Январь 2020, 09:45
Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост
22 Январь 2020, 09:30
Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане
Траулер-краболов «Арка-35» (название судна), принадлежащий владивостокской рыболовной компании, завалился на правый борт, пока стоял в порту города Пусан в Южной Корее. От возможного фатального забора воды морозильный траулер спасло Сахалинское судно – он просто уперся в него, так как оно стояло рядом, сообщает DEITA.RU.
Российские моряки (и по совместительству очевидцы), работающие, по всей видимости, на других судах, уже успели распространить в соцсетях подтверждающее видео. В ролике отчетливо видно, что вода доходит «Арке-35» почти до иллюминаторов, и лишь «Тритон» из Холмска служит ему спасительной «подпоркой». Мужской голос на видео активно комментирует ситуацию, перечисляя названия и города, из которых прибыли суда.
В настоящий момент неизвестно, по какой причине владивостокский краболов «Арка-35» завалился на бок. Впрочем, по имеющейся информации, из членов экипажа никто не пострадал.
Евгений Черемухин