Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

Траулер-краболов «Арка-35» (название судна), принадлежащий владивостокской рыболовной компании, завалился на правый борт, пока стоял в порту города Пусан в Южной Корее. От возможного фатального забора воды морозильный траулер спасло Сахалинское судно – он просто уперся в него, так как оно стояло рядом, сообщает DEITA.RU.

Российские моряки (и по совместительству очевидцы), работающие, по всей видимости, на других судах, уже успели распространить в соцсетях подтверждающее видео. В ролике отчетливо видно, что вода доходит «Арке-35» почти до иллюминаторов, и лишь «Тритон» из Холмска служит ему спасительной «подпоркой». Мужской голос на видео активно комментирует ситуацию, перечисляя названия и города, из которых прибыли суда.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине владивостокский краболов «Арка-35» завалился на бок. Впрочем, по имеющейся информации, из членов экипажа никто не пострадал.

Евгений Черемухин