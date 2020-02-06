telegr wh call

Новости

Взять кредит можно будет в продуктовом магазине

6 Февраль 2020, 13:20

Крабового короля арестовали заочно

6 Февраль 2020, 13:00

"Колбаса подкоптилась": загорелся торговый павильон на Крыгина

6 Февраль 2020, 12:58

В Приморье закрыли 14 школ и 11 детсадов из-за эпидемии

6 Февраль 2020, 12:40

С проектом оптимизированной маршрутной сети Владивостока ознакомились депутаты Думы города

6 Февраль 2020, 12:30

Госдума заинтересовалась подорожанием овощей на Дальнем Востоке

6 Февраль 2020, 12:30

Губернатор выдал «злым псятам» 14 тонн конфискованной рыбы

6 Февраль 2020, 12:20

Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за взрывного устройства

6 Февраль 2020, 12:08

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Крабового короля арестовали заочно

кан

По поводу Кана вынесено решению о заочном аресте, за которым последует международный розыск

Хабаровский краевой суд удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры России по поводу ареста Олега Кана, рыбопромышленника, обвиняющегося по подозрению в убийстве, сообщает  ИА DEITA.RU со ссылкой на ИА Sakh.com.

Ранее суд ссылался на недостаточность оснований для ареста. Сегодня по поводу Кана вынесено решению о заочном аресте, за которым последует международный розыск.

В Приморье Олегу Кану принадлежат доли в крупнейших торговых центрах, расположенных в центре Владивостока - ТЦ «Центральный» и ТЦ «Владивостокский ГУМ». Приобрел недвижимость он в 2015 году у экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки не оглашалась. В прошлом году компании подконтрольные ему приобрели крабовые квоты на 2 млрд рублей. За год до этого федеральные СМИ обвиняли его в контрабанде краба, некоторые его компании были зарегистрированы на офшорах. Краба он реализовывал на азиатские рынки. Именно с этим бизнесом и связывают убийство Валерия Пхиденко. 

В настоящее время все его компании переписаны на приближенных людей, в том числе на его сестру и компаньонов. 

Читайте также:

Крабового короля объявят в международный розыск

Новая серия «крабовых войн» началась на Дальнем Востоке

Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ

Ирина Елкина

Популярное

Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Жители Находки надеются на Кожемяко

Штраф за шипованные шины хотят ввести в России
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...