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Крабового короля арестовали заочно
По поводу Кана вынесено решению о заочном аресте, за которым последует международный розыск
Хабаровский краевой суд удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры России по поводу ареста Олега Кана, рыбопромышленника, обвиняющегося по подозрению в убийстве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ИА Sakh.com.
Ранее суд ссылался на недостаточность оснований для ареста. Сегодня по поводу Кана вынесено решению о заочном аресте, за которым последует международный розыск.
В Приморье Олегу Кану принадлежат доли в крупнейших торговых центрах, расположенных в центре Владивостока - ТЦ «Центральный» и ТЦ «Владивостокский ГУМ». Приобрел недвижимость он в 2015 году у экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки не оглашалась. В прошлом году компании подконтрольные ему приобрели крабовые квоты на 2 млрд рублей. За год до этого федеральные СМИ обвиняли его в контрабанде краба, некоторые его компании были зарегистрированы на офшорах. Краба он реализовывал на азиатские рынки. Именно с этим бизнесом и связывают убийство Валерия Пхиденко.
В настоящее время все его компании переписаны на приближенных людей, в том числе на его сестру и компаньонов.