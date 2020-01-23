Крабового короля объявят в международный розыск

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Следственный комитет России подал в суд иск о заочном аресте предпринимателя Олега Кана, сообщает DEITA.RU. Его следователи считают заказчиком убийства приморского предпринимателя.
Как сообщили в СКР, следователи продолжают расследование убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко, которое произошло в 2010 году во Владивостоке. Организатора убийства следователи назвали совсем недавно, по их мнению, это сахалинский предприниматель Олег Кан. Некоторое время он уже находится в федеральном розыске.
Если суд поддержит обвинение и заочно арестует предпринимателя, то его объявят в международный розыск.
В Приморье Олег Кану принадлежат доли в нескольких крупных торговых центров, расположенных в центре Владивостока ТЦ «Центральный» и ТЦ «Владивостокский ГУМ». Приобрел недвижимость он в 2015 году у экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки не оглашалась. В прошлом году компании подконтрольные ему приобрели крабовые квоты на 2 млрд рублей. За год до этого федеральные СМИ обвиняли его в контрабанде краба, некоторые его компании были зарегистрированы на офшорах. Краба он реализовывал на азиатские рынки. Именно с этим бизнесом и связывают убийство Валерия Пхиденко.
В настоящее время все его компании переписаны на приближенных людей, в том числе на его сестру и компаньонов.
Иван Юрьев