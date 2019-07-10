На сайте Госзакупок указано, что чиновники не могут работать на других планшетах, сообщает DEITA.RU.



Власти Приморского края разместили на портале Госзакупок извещение о проведении аукциона: для нужд чиновников планировалось закупить 101 единицу техники. Из них 42 моноблока и 30 планшетов.





Изучив все документы, в том числе, техническое задание, журналисты DEITA.RU узнали, какой именно техникой хочет обзавестись КГБУ «Информационно-технологический центр Приморского края».

Так, судя по заявке и документации, властям понадобились не просто планшеты, а именно «Айпады» от Apple. Цена каждого - 44 тысячи рублей. Всего на яблочную технику из бюджета планировалось потратить 1 328 250 рублей. Начальная цена всего контракта - 5 621 121 рубль. Отметим, что под характеристики, заявленные в техзадании, подходят «Айпады» и подешевле: за 25-30 тысяч рублей. Планшеты на Android стоят еще дешевле.





Интересно, что в том же техзадании заказчик объяснил, зачем нужны именно «Айпады» за почти полтора миллиона.

«В связи с необходимостью обеспечения его совместимости с используемой Государственным заказчиком и органами исполнительной власти Приморского края мобильного клиента государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее – РСМЭД)».

Есть этой закупке еще одно объяснение: «Дополнительные требования к товарам установлены исходя из потребности Государственного заказчика, т.к. направлены на экономию бюджетных средств и ускорение процесса создания и обработки документов, соответственно, позволяет органам исполнительной власти Приморского края оперативно и качественного выполнять свои функции, включая оказание государственных слуг гражданам». Правда, оно не относится к закупке «Айпадов».

То есть, так власти экономят деньги налогоплательщиков - покупая «Айпады» вместо планшетов из эконом-класса.

Отметим, что электронный аукцион признан несостоявшимся: только один подрядчик заявился, и тот не предоставил всех необходимых данных.

Елена Миронова