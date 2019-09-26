Краевая корпорация займется «Дальневосточной ипотекой» в Приморье

Глава региона Олег Кожемяко подписал распоряжение о выборе региональным оператором по реализации в Приморском крае проекта «Дальневосточная ипотека» Корпорации развития жилищного строительства, сообщает DEITA.RU.

Подготовить нормативную базу для снижения ставки ипотеки на Дальнем Востоке поручил Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре во Владивостоке.

По поручению Владимира Путина, необходимо снизить процентную ставку по ипотеке до уровня 2% годовых на цели приобретения молодыми семьями до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях дальневосточных регионов. Мера также распространяется на кредиты на строительство дома на участке, полученном по программе «дальневосточный гектар».

Конкретные условия, при которых молодые люди смогут стать участниками ипотеки, в настоящее время на федеральном уровне прорабатываются. В том числе, проводится мониторинг молодых семей, которые нуждаются в приобретении или улучшении жилья. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет сформировано к 15 декабря 2019 года, в срок, означенный в поручении Президента России Владимира Путина правительству.

Развитие ипотечного кредитования – задача, поставленная главой государства в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищного коммунального хозяйства населения Приморского края». В Приморье поручения Президента России выполняются неукоснительно. По распоряжению главы региона Олега Кожемяко уже определен региональный оператор по реализации нового проекта. Им стало акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства».

Дмитрий Санников