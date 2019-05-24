Во Владивостоке 2 мая некоторые граждане останутся без водоснабжения и электроснабжения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ "ВПЭС" и Прикводоканал.

Без воды останутся проживающие по следующим адресам: Марины Расковой ул. 4, 7, Корнилова ул. 15, 17, 19, 21, 23, Надибаидзе ул. 26, Анучинская ул. 83, 85, Волховская ул. 20, 22, 26, 28, 30, Калиновая ул. 24, Красного Знамени пр-кт 86А, 88, Набережная ул. 9, Поселковая 2-я ул. 34, Пушкинская ул. 105Б, 105В, 107В, 50, 52, Светланская ул. 127, 127А, 131, Строительная 2-я ул. 10, 12, 8, Толстого ул. 44, 54, Шевченко ул. 39Ж, 68, 70, 74, 76, 44, 68Б, 72, 41Б, 41В, Луговая ул. 71А, Сахалинская ул. 56, 58, Коммунаров ул. 32А, 32, Шошина ул. 17Б.

К вечеру водоснабжение будет восстановлено.

Кого коснутся отключения от электросети, можно увидеть в таблице ниже.

Анастасия Туркова



