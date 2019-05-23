Жители Владивостока снова терпят неудобства и остаются без электричества и воды из-за проведения ремонтных работ или аварий, сообщает DEUTA.RU.

Сегодня, 23 мая не будет воды по следующим адресам: Окатовая ул. 11, 14, Никифорова ул. 18, Сочинская ул. 7, Черняховского ул. 3, Красного Знамени пр-кт 133/2, Черняховского ул. 19, Космонавтов ул. 11, Березовая ул. 7, Олега Кошевого ул. 5, 7, Корнилова ул. 15, 17, 19, 21, 23.

Восстановить водоснабжение обещают к концу рабочего дня.

Список адресов, которые затронет отключение от электросети, смотрите в таблице ниже.

Анастасия Туркова



