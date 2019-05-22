Жители краевой столицы останутся без воды и электричества 22 мая, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждают МУПВ "ВПЭС", Примводоканал и ответственные компании.

Отключению водоснабжения затронут проживающих по следующим адресам: Марины Расковой ул. 7, Надибаидзе ул. 26, Надибаидзе ул. 26, Борисенко ул. 100, 100А, 100Б, 104А, 106А, 72, 92, Волкова ул. 1, 11, 1А, 3, Добровольского ул. 11, 20, 20Б, 23, 35, 41, 43, 45, 47, 9, Космонавтов ул. 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 5, 9, Монтажная ул. 13, Никифорова ул. 10, Пацаева ул. 5А, Сафонова ул. 26, Сахалинская ул. 15, 29, 56, 58, Строительная 3-я ул. 12, Окатовая ул. 14, Печорская ул. 10, Адмирала Горшкова ул. 30, 20, Харьковская ул. 1, 3, 9, Лермонтова ул. 37, 58, 64, 64А, 68, 68А, 68Б, 70, 77, 79/2, 79/3, 79А, 85/1, 85/2, 93, 95, 97, 99, Муссонная ул. 11А.

Отключения от электроснабжения произойдут с 9:00 до 17:00. Список адресов, которые окажутся затронуты, смотрите в таблице ниже.

Анастасия Туркова



