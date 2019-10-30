Краевое имущество уйдет с молотка

Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в краевую программу приватизации, сообщает DEITA.RU.

Законопроект был подготовлен с учетом предложений департамента здравоохранения Приморского края, департамента образования и науки Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, а также предложения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края подготовлен представленный законопроект.

Согласно разработанному и представленному департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края законопроекту, в 2020 году дополнительно подлежат приватизации десять нежилых помещений и тринадцать зданий с одновременным отчуждением земельных участков, занятых объектами недвижимости и необходимыми для их использования. При этом шесть зданий, расположенных на трех единых земельных участках, запланировано продать тремя лотами, по два здания на каждом земельном участке.

География неиспользуемых объектов обширна. 7 нежилых зданий с одновременным отчуждением земельных участков в Находке, Дальнегорске, Уссурийске, Партизанске и селе Покровка Октябрьского района. 6 нежилых зданий с 3 земельными участками (по 2 здания на каждом) в Уссурийске. Кроме того, планируется приватизировать 10 нежилых помещений, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Тернейском, Лазовском, Хорольском районах.

Продавать объекты планируют на специализированном аукционе, конкурсе и аукционе. Если по этим вариантам покупателя найти не удастся, то дальнейшая продажа пройдет по нормам федерального закона 178-ФЗ (специализированный аукцион и конкурс – повторная процедура, аукцион – могут быть публичные предложения, торги без объявления цены). Законом предусмотрено в 2020 году увеличение планируемого поступления средств от реализации приватизируемого имущества в сумме 123,75 миллионов рублей.

Данный законопроект направлен на повышение эффективности управления имуществом Приморского края, обеспечение поступления дополнительных средств в краевой бюджет и оптимизацию структуры собственности Приморского края за счет приватизации имущества, не используемого для осуществления полномочий краевых органов государственной власти.

Председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Сергей Ищенко отметил важность поступления дополнительных средств в бюджет Приморского края. Данный вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета, и его решением рекомендовано региональному парламенту утвердить изменения в программу приватизации. Депутаты поддержали решение единогласно.

Дмитрий Санников