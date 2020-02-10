Краевое предприятие заплатит миллионы за недостроенный "приморский колизей"

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции в споре между КППК «Приморкрайстрой» и правительством Приморья в вопросе строительства инновационного культурного центра, сообщает ИА DEITA.RU.

По решению суда казенное предприятие выплатит своему учредителю 52,28 млн рублей необоснованного обогащения и пеню в 30 млн рублей. Решение Арбитражный суд Приморья вынес в октябре прошлого года, на прошлой неделе это решение поддержал 5-й арбитражный апелляционный суд.

В апелляционном заявлении КППК «Приморкрайстрой» просило суд учесть понесенные расходы на приобретение стройматериалов и уменьшить на три миллиона иск краевого ведомства. Однако эти расходы не подтвердились документами.

Согласно документации администрация Приморья перевела на счета предприятие 180 млн. рублей, на строительство инновационного культурного центра на острове Русский в 2015-16 годах. Строительной компанией было освоено 130 млн. рублей, а после стройка была заморожена. В 2018 году администрация расторгла контракт, строительство объекта велось за счет нескольких бюджетов, в том числе федерального.

Экс-министр культуры Владимир Мединский заявлял, что ситуация со строительством инновационного культурного центра на острове Русский - это худшее, что он видел за время своей работы. Добавив, что три раза деньги брали и три раза их возвращали обратно в бюджет. На сегодня стройка законсервирована по решению краевых властей.