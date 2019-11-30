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Краевой фестиваль по инвалидному спорту проходит в Арсеньеве

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В Арсеньеве в преддверии Международного Дня инвалидов стартовал краевой фестиваль по инвалидному спорту. Соревнования пройдут до 1 декабря, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации городского округа.

Участие в проведении фестиваля примут спортивные школы «Богатырь», «Юность» и «Полет».

Отметим, что по завершении спортивных мероприятий в Арсеньеве сразу же начнется декада инвалидности, целями которой являются привлечение внимания горожан к проблемам маломобильных горожан, улучшение положение лиц с ограниченными возможностями, обеспечение равных прав и условий для жизни.

Организаторы мероприятий постараются сделать жизнь инвалидов содержательнее, ярче и интереснее. В частности, на следующей неделе в городе пройдут вечера для представителей общества инвалидов, тематические игры, выставки, экскурсии и мастер-классы.

Так, в понедельник, 2 декабря, для учеников коррекционной школы г. Арсеньева проведут занятия по декоративно-прикладному творчеству. На следующий день в ДК «Прогресс» откроется выставка работ инвалидов «Я нарисую мир таким, каким люблю!». В среду, 4 декабря, для лиц с ограниченными возможностями проведут практикум по работе в интернете. Также в рамках декады запланирован целый ряд других мероприятий.

фото: администрация города

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