В середине сентября в Приморье пройдет краевой конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный бриз», сообщает DEITA.RU.



Как отметила ведущий методист Приморского краевого центра народной культуры Зоя Исакова, конкурс будет проходить в бухте Песочница рядом с ЗАТО Фокино.

«Если во Владивостоке проходят конкурсы танцевальных коллективов по разным направлениям, то конкурс «Танцевальный бриз» ориентирован только на балетмейстерские работы, где руководители творческих коллективов на суд жюри представляют свои постановки», - рассказала ведущий методист краевого народного центра.

По ее словам, это единственный конкурс, где представлены балетмейстерские работы, которые не были поставлены известными режиссерами. Ежегодно в конкурсе принимают участие порядка 60 коллективов со всех муниципальных образований Приморья.

«Жюри конкурса очень скрупулезно и внимательно смотрит за выступлениями коллективов. Ведь балетмейстерская работа – это должные костюмы, соответствие музыки и постановка должна соответствовать возрастным особенностям. Поэтому жюри смотрит на все это вкупе, отмечая технику исполнения, в котором просматривается мастерство руководителя», - подчеркнула Зоя Исакова.

Отметим, что в конкурсе принимают участие самодеятельные творческие коллективы всех возрастов. В конкурсе значительное количество номинаций.

Иван Юрьев