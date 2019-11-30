Краевой театр кукол завершает сезон Года Театра моноспектаклем

Закрытие Года Театра и открытие цикла представлений, посвященных 80-летию Приморского краевого театра кукол, совпадало с презентацией уникального на Дальнем Востоке формата – моноспектакля в исполнении художественного руководителя театра Виктора Бусаренко, сообщает DEITA.RU.

Моноспектакль «Театроманы» Виктора Бусаренко – это не только рассказ о магии театра и его закулисья, но и множество отсылок в прошлое и будущее. В частности, в основу этого представления были положены драматургические произведения Михаила Булгакова и Карела Чапека, которые позволяют взглянуть на жизнь с точки зрения трезвой иронии с юмором, не лишенного восторга и восхищения.

Посредством произведений Булгакова и Чапека Виктор Бусаренко ведет рассказ от первого лица, поскольку именно их произведения позволили заслуженному деятелю искусств в свое время перенести все трудности и невзгоды с большой долей юмора и оптимизма.

В своем моноспектакле Виктор Бусаренко рассказывает, как рождается спектакль, что такое театральная жизнь, каким должно быть отношение к театру. Также художественный руководитель краевого театра подводит некоторые промежуточные итоги своей деятельности в нем.

Отметим, моноспектакль Виктора Бусаренко открыл новый цикл мероприятий Приморского краевого театра кукол, который завершится в марте будущего года.

фото: primorsky.ru