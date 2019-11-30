Краевые чиновники получают информацию о проблемах на местах в режиме онлайн

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В июле этого года в Приморье заработал портал обратной связи с органами исполнительной власти «Сделай Приморье лучше», через который каждый приморец может обратиться с той или иной конкретной проблемой. О первых результатах работы сервиса на Совете глав муниципалитетов рассказал заместитель губернатора Сергей Максимчук, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал врио вице-губернатора, за первые месяцы работы на портале зарегистрировались почти 1,4 тыс. человек, которые оставили почти полторы тысячи обращений, причем, более 600 из них касаются состояния дорог.

Специалисты краевого департамента информатизации рассматривают заявления в кратчайшие сроки и дают ответ либо об устранении проблемы, либо о ее разрешении в течение определенного срока.

Сергей Максимчук заявил, что главам городов, районов и поселений следует использовать этот интернет-ресурс в своей работе, поскольку на нем публикуются официальные ответы гражданам, сталкивающимся с определенными проблемами в конкретных муниципальных образованиях. Таким образом, через портал «Сделай Приморье лучше» можно повысить эффективность собственной работы, отметил врио вице-губернатора.

Также в разработанной в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» системе авторизованные пользователи могут поставить оценку деятельности органов МСУ, качеству предоставления услуг ЖКХ, а также муниципальных и государственных услуг.

фото: primorsky.ru

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