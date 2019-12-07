Крах лесной промышленности Дальнего Востока выгоден неожиданным бенефициарам

Уходящий год предвещает высокие издержки для представителей лесной отрасли Дальнего Востока. Впрочем, за падением экспортных прибылей, квотами, правилами и ущербом экологии кроется подковерная война – между лесопользователями и пчеловодами, сообщает DEITA.RU

Не далее, как в конце ноября в приморском селе Каменушка, что в Уссурийском городском округе, прошла конференция под громким названием «Масштабные угрозы пчеловодству. Дальневосточная тайга - мировой резерв пчеловодства». Мероприятие научно-практического толка, собрало специалистов из WWF, ученых, чиновников, депутатов, и, что важнее – больше самих 40 пчеловодов из Приморья и других регионов России.

Гвоздем программы стал, как уже водится в регионе, на «радость» лесопользователям, круглый стол на тему «Сохранение липы». Основной медонос с 2018 года стал мишенью номер один для всех, кому не безразличны такие вещи, как научная экспертиза, состояние лесов Приморья и сохранение редких видов животных и растений (читай – деревьев). К той же «редкости» липы у представителей лесной промышленности был и остается ряд вопросов, а вот ее рентабельность, в силу обновляющихся год от года запретов, может упасть с высокой долей вероятности.

«Квотируют не только липу, будь она неладна. Здесь вопрос в том, что квоты появляются и на березу, и на ель. Однако с липой, что не все знают, такая ситуация могла сложиться не просто так – пчеловоды часто пользуются дорогами, предназначенными для лесопользования. Без мешающих им харвестеров им работать станет намного проще, да и инфраструктура, вроде как, налажена, получается», - рассказала корреспонденту DEITA.RU председатель Союза лесопроизводителей и деревопереработчиков Лариса Бутенко.

При этом, по словам эксперта, получение квот само по себе – непрозрачный процесс. В том смысле, что неизвестно точно, по какому принципу они распределяются и достаются тем или иным лицам. В итоге пчеловодческая отрасль, в силу объективных причин, получает преференции, в то время лесная – страдает по всем фронтам. И не всегда – из-за неграмотного и бессистемного освоения ресурсов.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, как вопросы экологии в разрезе сохранения липы и развития пчеловодства привлекли внимание Законодательного Собрания. Приморские парламентарии, в том числе, депутат Александр Тютерев, приняли участие в вышеупомянутой конференции и отметили успехи в сохранении биоразнообразия Приморского края.

Евгений Черемухин