Крах «Луча»: миллионы ушли в неизвестном направлении

Арбитражный суд Приморского края в четверг, 12 декабря, в очередной раз рассмотрел дело о банкротстве владивостокского футбольного клуба «Луч». Однако, суд принял решение вновь перенести рассмотрение дела – теперь заседание по вопросу «Луча» должно состояться 18 февраля следующего года.

Отметим, дело о банкротстве ФК не может решиться уже 3 года. В начале прошлой недели сотрудники футбольного клуба «Луч» приостановили свою работу, сославшись на отсутствие финансовых средств. Открытое письмо губернатору края было опубликовано на нескольких сайтах спортивных информационных агентств.

Сотрудники клуба ссылаются на некомпетентное руководство клубом в прошлые годы и заявляют, что клуб находится на гране банкротства.

«Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания», - пишут сотрудники футбольного клуба. Добавляя, что свою работу остановит и детский центр юных футболистов, порядка 300 ребят не смогут посещать тренировки.

Губернатора края члены клуба просят решить проблемы, которые тянутся на протяжении нескольких последних лет, и изменить ситуацию. Трудности у футбольного клуба появились действительно давно. Ровно год назад во время предвыборной кампании Олег Кожемяко проводил встречу с клубом, тогда стороны пришли к консенсусу. Тогда администрация обещала выделить средства на заработные платы и найти пути для оплаты долгов.

Прошел ровно год, однако клуб столкнулся с теми же проблемами, что и раньше – зарплаты нет, и он снова на гране банкротства. Кто именно виноват в этой ситуации и где искать виновных, разбирался корреспондент DEITA.RU.

Как и обещала администрация, клубу были выделены бюджетные средства в размере 191 млн рублей для участия в Первенстве. На подготовку будущих футболистов выделили еще 23 млн рублей. В общей сложности Ассоциация «ФК «Луч» из краевой администрации получила более 210 млн рублей. Вдобавок им был передан стадион «Юность» в безвозмездное пользование на 15 лет, и началась разработка проекта тренировочной базы на Седанке.

Спонсор клуба ГК «Аква-Ресурсы» рассказали, что также выделили деньги клубу в размере 120 млн рублей. Получается в общей сложности футбольная ассоциация получила более 330 млн рублей. Но даже выделение таких средств в год почему-то не спасает футбольную команду. Клуб снова доведен до грани банкротства, а обычные работники не получают деньги начиная с сентября.

Как стало известно DEITA.RU, причины нынешнего кризиса необходимо искать уже в менеджменте клуба и их зарплатах. Не смотря на невысокие успехи клуба в Первенстве, руководство клуба решили поставить себе высокие зарплаты. Так, некоторые топ-менеджеры клуба получали ежемесячно более 400 тысяч рублей, а общий зарплатный фонд составлял 12 млн рублей каждый месяц. Другие неэффективные статьи расходов покажет аудиторская проверка, инициированная профильным департаментом администрации Приморья.

Пока же футболисты ушли в отпуск до марта. На сегодняшний день клуб в Первенстве ФНЛ занимает только 15 строчку. За ситуацией в клубе будут пристально наблюдать чиновники краевой администрации, которые уже бросили все силы на разрешение ситуации с невыплатой зарплаты.

Сможет ли руководство клуба выйти «сухими из воды» в этот раз остается загадкой. Сейчас на поверхности только одно, клуб снова в большой долговой яме, а вся помощь спонсоров и администрации куда-то испаряется.

Иван Юрьев