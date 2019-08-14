Крах пенсионной реформы отправил россиян в банки

Россияне выбирают счет в банке вместо накопительной части пенсии, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришел аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев во время беседы с журналистом «СП».

К такому выводу эксперта заставило прийти утверждение руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова. Речь шла о том, что за первые шесть месяцев 2019 года россияне подали чуть более 80 тысяч заявлений о переводе накоплений из одного негосударственного пенсионный фонда в другой. Отмечается, что в аналогичный период минувшего года было подано в шесть раз больше таких заявлений.

По мнению Дроздова, к такому колоссальному падению привела некорректная работа интернет-портала для подачи подобных заявлений. Однако Алексей Коренев с ним в принципе не согласился, так как это показатель того, что россияне окончательно разочаровались в пенсионной реформе. Речь в первую очередь идет о том, что система сохранения рабочего места за предпенсионером не проработана, медицина пожилых так и осталась лишь на бумаге, а главная цель — увеличение количества работающих — так и осталась не достигнутой.

При этом Коренев добавил, что сегодня в СМИ появляется огромное количество показательных публикаций о неэффективности пенсионной реформе, но главное — люди все чаще и чаще приходят к выводу, что счет в банке более эффективен, чем накопительная часть пенсии.

Екатерина Брязгунова