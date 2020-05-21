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Кран протаранил железнодорожный мост около Хабаровска

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Стрела врезалась в нижние консоли

Редкая авария произошла с Амурским мостом неподалеку от Хабаровска, сообщает ИА DEITA.RU.

Вверх по реке буксиром толкали кран-лесопогрузчик. Спокойно пройти под мостом техника не смогла: стрела крана задела консоли, над которыми проходит железнодорожное полотно, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«В ходе расследования будут определены виновные лица, причины и условия возникновения данного происшествия, а также даны рекомендации, как их избежать в дальнейшем. Хочу отметить, что происшествие такого рода достаточно редки на этом участке, я занимаю должность с 2014 года и это первый подобный случай», – прокомментировал начальник Хабаровского линейного отдела Амурского УГМРН Ространснадзора Александр Овчинников.

Повреждения были быстро исправлены. Как заявили в ДВЖД, на расписании поездов происшествие не отразилось.

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