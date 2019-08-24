Ранее автомобилистов раздражали граждане, которые исподтишка фиксируют нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU.



Помимо стандартных, так сказать, государственных камер фиксации нарушений ПДД в России появляется все больше частных. В основном такие «скворечники» устанавливают у обочин, но один хитрый «бизнесмен» придумал способ поинтереснее.

В Сети появилась информация, что теперь на трассы стали выезжать машины, в салоне которых установлены камеры. Одна спереди, другая сздади. Обе направлены немного влево, чтобы снимать линию разметки.

Как только машина пересекает сплошную, владелец камеры ее записывает и передает данные в ГИБДД. Однако чтобы получить больше нарушителей, владелец камер провоцирует водителей. Как рассказал очевидец, когда на трассе разрешен обгон, машина с камерами едет с нормальной скоростью – от 80 до 100. Но как только начинается сплошная, тащится со скоростью черепахи, вынуждая обогнать.

Интересно, что в комментариях к видео россияне массово поддерживают стукача: большинство уверено, что бороться с теми, кто обгоняет на трассе через сплошную, можно только так.

Елена Миронова