«Красивые» номера планируют дать выбирать в 2021 году

Российским водителям могут дать право выбора «красивых» номеров для автомобилей к январю 2021 года, сообщает DEITA.RU.

На официальном портале нормативных правовых актов Минэкономразвития разместило уведомление о начале разработки проектов поправок в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс.

Минэкономразвития России совместно с МВД России разрабатывает подходы по процедуре предварительного резервирования государственных регистрационных номеров транспортных средств с отдельными буквенно-цифровыми сочетаниями для последующей государственной регистрации. Планируется, что разрабатываемые документы вступят в силу в январе 2021 года.

Сейчас в России владелец транспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак «по порядку» и не имеет возможность выбора государственного регистрационного номера с отдельным буквенно-цифровым сочетанием.

Дмитрий Санников