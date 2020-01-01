Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
«Красивые» номера планируют дать выбирать в 2021 году
Российским водителям могут дать право выбора «красивых» номеров для автомобилей к январю 2021 года, сообщает DEITA.RU.
На официальном портале нормативных правовых актов Минэкономразвития разместило уведомление о начале разработки проектов поправок в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс.
Минэкономразвития России совместно с МВД России разрабатывает подходы по процедуре предварительного резервирования государственных регистрационных номеров транспортных средств с отдельными буквенно-цифровыми сочетаниями для последующей государственной регистрации. Планируется, что разрабатываемые документы вступят в силу в январе 2021 года.
Сейчас в России владелец транспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак «по порядку» и не имеет возможность выбора государственного регистрационного номера с отдельным буквенно-цифровым сочетанием.
Дмитрий Санников