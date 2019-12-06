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Краска для волос может вызывать рак
Ученые установили страшную связь между тяжелым заболеванием
и модным женским увлечением, сообщает DEITA.RU.
Американские ученые провели масштабное исследование рака молочной железы. Вернее, того, что могло бы его вызывать. На протяжение 6 лет они следили за состоянием более, чем 46 тысяч женщин.
Как пишет International Journal of Cancer, каждая участница на момент начала исследования была полностью здорова, однако у ее ближайшей родственницы диагностровали рак груди.
За время исследования ученые выявили зависимость: риск возникновения рака на 9% выше у тех женщин, которые хотя бы на протяжении года красили волосы перманентными красками. В России их принято называть «аммиачными». Угроз от «безаммиачных» красок не обнаружили.
Елена Миронова