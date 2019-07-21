Цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%, сообщает DEITA.RU.

Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза.

Как считает Александр Савельев, по мере нарастания уловов цена на красную рыбу будет снижаться, однако достижение прошлогодних рекордов по вылову исключено.

Накануне был назван единственный продукт, который сильно подешевел. Союз сахаропроизводителей России заявил об удешевлении сахара на 27,5% в сравнении с ноябрём 2018 года. При этом, эксперты ждут некоторого повышения цен, ведь в конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, а производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, поэтому оптовые цены должны пойти вверх.

Дмитрий Санников