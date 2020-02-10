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6 Декабрь 2019, 18:15

Красную матовую помаду исследует Роскачество перед 8 марта

девушка с помадой

Ведомство проведет экспертизу изделий 20 марок со всего мира

В преддверии Международного женского дня специалисты Роскачества опубликуют результаты экспертизы красной матовой помады для губ, сообщает ИА DEITA.RU.

Всестороннему анализу подверглись изделия 20 различных марок, изготовленные производителями всего мира (включая Россию, США, Италию и Тайвань), пишет ТАСС. Исследованы были 43 параметра: стойкость, соответствие цвета, качество сырья и 23 показателя безопасности.

Специалисты рассказали, что при выборе косметики важно смотреть на состав: в нем не должно быть антибиотиков, бензола, брома и фурокумаринов, нежелательно использование полиэтиленгликолей и жирных спиртов. Ингредиенты пишутся в порядке убывания их количества либо по алфавиту, вещества обязательно должны быть названы на латыни.

Кроме того, оказалось, что изображенные на упаковке перечеркнутые кролики и мыши не говорят об отсутствии опытов на животных. Импортируемые в Россию косметические средства в обязательном порядке проходят внутреннюю сертификацию, и нет гарантии, что она было проведена без использования тестов на животных.

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