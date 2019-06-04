Посетителей вывели из-за сообщений о заложенной бомбе, передаёт DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Во время проведения эвакуации Красная площадь со стороны улицы Никольская работала только на выход. Сотрудники Росгвардии попросили людей также покинуть улицу, рекомендовав обходить площадь через парк Зарядье.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что эвакуация связана с учениями по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.

Эвакуация людей из мест массового скопления людей прошла и во Владивостоке. Были выведены посетители бизнес-центра.