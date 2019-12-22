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Красный флаг над Вашингтоном: каждый третий американец выбирает социализм

red

Почти каждый третий американский избиратель предпочитает социализм капитализму, сообщает DEITA.RU по материалам Fox News.

Как отмечается в итогах опроса, среди всех американских избирателей 31% отдает предпочтение социализму, что на 6% больше, чем в феврале 2019 года. Капитализму пока еще отдает предпочтение большинство – 57%.

Пока – потому что ярко выраженные левые настроения наблюдаются у молодежи, поколения «миллениалов». Сразу 41% молодых людей отдает предпочтение социализму против 47% капитализму.

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И это – не где-то в несчастной Венесуэле или в одной из ностальгирующих по СССР бывших советских республиках. Опрос проводился в США, так сказать, в мировом оплоте капитализма. И тем, не менее, значительная часть респондентов отдала свое предпочтение совершенно иной общественно-экономической формации.

Неудивительным поэтому видится недавнее выступление президента Дональда Трампа с категорическим «В США социализма не будет никогда». Судя по настроениям в американском обществе, такой зарок давать явно преждевременно.

Дмитрий Санников

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