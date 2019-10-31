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«Красный губернатор» меняет окрас
Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко опубликовал на своей странице в Instagram скриншот, ясно дающий понять дальнейшие намерения «красного губернатора», сообщает DEITA.RU.
Так, согласно опубликованной Ищенко информации, уже 1 ноября на собрании партии будет рассмотрено заявление о выходе депутата из «коммунистических рядов». Под соответствующим скриншотом автор написал «без комментариев» и закрыл возможность для высказываний своих подписчиков.
Отметим, что сейчас Андрей Ищенко находится в рабочей поездке в Москве, и на всех последний фотографиях по геотегу прослеживаются локации Белокаменной. Представители партии подчеркивают, что для того, чтобы покинуть «красные» ряды не нужно сложных процедур – достаточно изъявить желание и написать заявление.
Однако, несмотря на закрытые комментарии, подписчики приходят выразить свое мнение и спросить о причинах ухода под соседними постами. Впрочем, общительный Ищенко оставляет их без ответа или неопределенно «уклоняется».
Особенную известность депутат приобрел
во время выборов в конце 2018 года, когда вступил в предвыборную гонку с
Андреем Тарасенко. Из-за протестов после победы Тарасенко назначили повторные
выборы. «Красный губернатор» не прошел на них, поскольку вторично не преодолел
фильтр на муниципальном уровне.
Александра Маслова