«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

Экс-кандидат в губернаторы Приморского края на самых скандальных выборах за всю историю современной России Андрей Ищенко опубликовал в нескольких популярных соцсетях провокационный комментарий о Сбербанке и его руководителе, сообщает DEITA.RU



На странице в Инстаграм, которая считается принадлежащей и идентифицируется, как страница депутата законодательного Собрания Приморского края Андрея Ищенко, по крайней мере, там выкладываются отчеты о его деятельности, появился вызывающий пост:

«Сбербанк в сентябре 2018го, после первого тура выборов губернатора Приморья, отказал нашим многочисленным клиентам в предоставлении ипотеки для приобретения квартир в домах нашей доброй компании «Аврора-Строй». И остальные банки приостановили ипотечные сделки. Мы могли обанкротиться и сделать обманутыми дольщиками 250 семей. Мы выжили, Греф, но ты, по моему мнению, п…», - заявил он.

Подписчики в ужасе подумали, что аккаунт Ищенко взломали. Но он продублировал текст еще в одной соцсети. Версия взлома побледнела. В последнее время экс-кандидат в губернаторы Приморья проявляет небывалую активность. После года забвения Андрей Ищенко вдруг обрушился с критикой на всех и вся, досталось даже Герману Грефу.

DEITA.RU обратилось к эксперту с просьбой прокомментировать, с чем связана внезапная активность оппозиции в Приморье. По мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, известный коммунист просто готовится к выборам в Государственную Думу-2021.

«У Ищенко высокий рейтинг и сильные позиции, уступив кресло Кожемяко, он намерен повестить на себя в 2021 году «значок» депутата Госдумы. Поэтому старая тактика главной оппозиционной партии – копить рейтинг на недовольстве всем, чем можно, от роста тарифов и пенсионного возраста, до проблем профсоюзов. Учитывая, что в ДВФО в целом сильно ЛДПР и только в Приморье ставка оппозиции была сделана на КПРФ, «красным» нужно всеми силами закрепить этот успех на выборах в ГД. В этом плане Ищенко прав, при верном подходе красные могут взять в Приморье все три мандата, даже при жестком противодействии со стороны Кожемяко. Все-таки выборы в парламент – это не битва за кресло главы края, тут будет играть фактор участия всех партий, от ЛДПР – до партий-спойлеров. 2020 год станет временем подготовки к важному сезону-2021 (выборам в Госдуму – прим.ред.). Логично, что проявлять активность надо начинать именно сейчас, когда медовый месяц власти окончательно прошел, а социальных проблем меньше не стало», - считает эксперт.

Михаил Светлов