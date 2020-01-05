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«Красный губернатор» пожаловался Путину на произвол
«Прославившийся» на всю страну приморский депутат Андрей Ищенко обратился к президенту Владимиру Путину с рапортом по поводу своего задержания на границе с Абхазией, сообщает DEITA.RU.
Сообщение об этом народный избранник опубликовал на своих личных страницах в социальных сетях.
«Провёл осмотр пункта КПП «Адлер», выявил нарушения, все запротоколировано и имеются полные доказательства, что землянин по имени Андрей Сергеевич Ищенко, пытался пересечь границу бутика в деревне Гагры. #сетипоставлены #мандаринпридавленграницей требуется срочная медицинская помощь», - пишет Ищенко, недовольный действиями сотрудников таможни (прим. ред. – орфография и пунктуация автора сохранены).
Также к своему посту депутат ЗСПК приложил фотографию самого рапорта и автографа, предположительно на стуле в зале досмотра. Даже после расшифровки письма интернет-пользователи так и не смогли до конца понять смысл написанного господином Ищенко.
«Рапорт
Докладываю, 04.01.2020 г. От Рождества Христова, при прохождении таможенного контроля пункт КПП «Адлер», Российская Федерация – Абхазия был задержан на таможне при паломничестве в рамках программы «Победа 75», задание выполнить невозможно по причине постановления ФССП № (человек похожий на старшего лейтенанта ФСБ) отказался представить документ подтверждающий личность.
Считаю невозможным доставить интеллектуальную собственность:
1. Икона Святого Георгия в количестве – одна шт.
2. Книга Митрополита Тихона «Несвятые святые» и другие рассказы, издание Плево-Печерского монастыря.
Документы, за исключением, паспорта серия (…), не приняты к осмотру», - говорится в обращении одиозного депутата ЗСПК к президенту Владимиру Путину (прим. ред. – орфография и пунктуация автора сохранены), который, кстати, подписался как лейтенант МО РФ, а также зачем-то указал свой ВУС и даже номер своего военного билета.
Екатерина Цой