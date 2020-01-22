Новости
Новый генпрокурор вступил в должность
22 Январь 2020, 19:30
Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД
22 Январь 2020, 19:15
«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России
22 Январь 2020, 19:00
Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам
22 Январь 2020, 18:45
Пушкарев останется в Приморье
22 Январь 2020, 18:30
Владивосток лишился свалок
22 Январь 2020, 18:15
«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
22 Январь 2020, 18:01
«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату
22 Январь 2020, 18:00
«Красный губернатор» привезет американские небоскребы во Владивосток
«Красный губернатор» хочет «украсить» Владивосток высотными зданиями со стеклянными фасадами, сообщает DEITA.RU.
Депутат Законодательного Собрания Приморья Андрей Ищенко рассказал на своей странице в фейсбуке о прошедшей сегодня встрече с генеральным консулом США во Владивостоке. По словам политика, американец принял его «по-домашнему».
«Пили кофе и разговаривали о возможностях строительства во Владивостоке с возможным участием американских партнеров. Считаю, что комплекс высотных зданий на въезде в город – значительно его украсил, а на Новый год мы бы включали обратный отсчет и поздравления на стеклянных фасадах этих трёх исполинов», – поделился бывший кандидат в главы Приморья.
Он отметил, что ради того, чтобы суметь построить в дальневосточной столице три небоскреба, собрался получить туристическую визу и отправиться в Сан-Франциско.
Ранее Андрей Ищенко попадал в новости в связи с США в весьма неоднозначном ключе: он снял видео на фоне якобы лесозаводской речки с мертвыми лотосами, где и «рассказал» американскому президенту Дональду Трампу о смертельном отравлении первой леди. Также он назвал лидера Соединенных Штатов братом и призвал того к встрече.
Наталия Лебедева
Фото facebook.com/andrgtr