«Красный губернатор» заплатит 2 миллиона Примтеплоэнерго

Строительная компания «Аврора-Строй», директором которой является депутат Законодательного Собрания Андрей Ищенко заплатит краевому предприятию Примтеплоэнерго 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Эту сумму компании красного губернатора насчитали за подключение к тепловой сети строящегося многоквартирного дома по улице Глинки, 18 во Владивостоке. Соответствующее постановление агентства по тарифам правительства Приморья было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту постановления, общая сумма составит 2 162 600 рублей, из них 5870 рублей пойдет на проведение мероприятий по подключению объекта, 1 792 360 рублей на создание тепловой сети от строящего объекта до тепловой сети, и 364 370 рублей на развитие существующих источников тепловой энергии.

Напомним, что Андрей Ищенко, депутат Законодательного Собрания, в 2018 году принимал участие в выборах губернатора Приморья, результаты которых были отменены после второго раунда. В конце 2019 года снова стал проявлять свою активность в информационной среде. Он успел записать обращение к президенту Америки, обвинил директора Германа Грефа, нелицеприятно отзывался о приморских политиках. Обращения были опубликованы в телеграмм-канале, который назывался «красный губернатор», через некоторое время сообщения были удалены, как и сам канал. Сейчас о своей жизни экс-кандидат в губернаторы рассказывает на своей страничке в Instagram.

Иван Крышан